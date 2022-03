Berardi al Napoli, muro Sassuolo: «Non c'è necessità di vendere»

Il nome di Domenico Berardi torna a farsi sentire con il mercato che si avvicina. L'esterno del Sassuolo sta vivendo l'ennesima stagione da protagonista in neroverde e la prossima potrebbe essere l'estate giusta per lasciare la squadra che l'ha lanciato dalla Serie A alla nazionale. Anche al Napoli potrebbe interessare il suo addio, con gli azzurri che si priveranno di Insigne ma che con il Sassuolo non hanno mai avuto ottimo feeling sul mercato. «Berardi, così come Raspadori, stanno bene in tante squadre. Siamo aperti a parlare con tutti. Bisogna però dare il giusto valore ai giocatori» ha spiegato l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali.

«Avere tanti grandi giocatori come Berardi è complicato. Abbiamo un progetto che dura da tanto, vogliamo i conti in ordine e vogliamo mantenere la categoria» ha spiegato a Sky Sport a proposito delle cessioni. «Abbiamo venduto quattro giocatori nell'ultimo anno, non abbiamo necessità di cedere e vogliamo mantenere l'ossatura. Non ci andremo comunque a privare di quattro o cinque giocatori. Come società ci stiamo comunque preparando perché può succedere di tutto. Le richieste ci sono ma non abbiamo necessità di vendere, magari alzeremo l'asticella anche noi».