Bereszynski, il terzino ristoratore che voleva l'Inter e ora sogna lo scudetto col Napoli

Pronunciare il suo nome, per una volta, è più facile a farsi che a dirsi. Bartosz Bereszyński, però, è ormai una vecchia conoscenza del calcio italiano: è arrivato nel 2017 a Genova e ha sempre saputo mettersi in mostra, pur in annate non fortunate per i suoi. Anche quando ai blucerchiati tutto sembra andare male, il terzino tuttofare arrivato dal Legia Varsavia lascia il campo tra i migliori, dà il suo apporto, si fa apprezzare da tifosi, allenatori e compagni.

Ecco perché il Napoli ha pensato a lui per la seconda parte di stagione: serve un alemento che abbia esperienza e che possa sopperire all'eventuale assenza di Giovanni Di Lorenzo. Quanto accaduto un anno fa - con l'infortunio del terizno azzurro nel finale di campionato - sembra essere stato un campanello d'allarme per la dirigenza. Alessandro Zanoli, alle sue spalle, è un elemento su cui il Napoli punta tanto, ma servirebbe macinare chilometri e farsi le ossa, soprattutto quando sei chiamato in causa nel momento clou di una stagione in cui - con ogni probabilità - potrai giocarti lo scudetto. Quella esperienza che a Bereszyński non manca: quasi 200 presenze in Serie A con la Sampdoria, una rete e sette assist. A cui aggiungere i cinquanta gettoni conquistati con la Polonia. Da ragazzino faceva il trequartista perché il piede educato l'ha avuto sempre, poi al Poznan arretra fino a diventare esterno. Prima offensivo, poi via via sempre più arretrato. È da terzino destro che sfonda in Serie A ma non disdegna la duttilità: può giocare a tuttocampo in un 3-5-2, da centrale o anche da terzino a sinistra se ce n'è bisogno.

Czesław Michniewicz lo ha chiamato anche un mese fa, quando c'era da fare la valigia per il Qatar, e Bartosz ha risposto presente: nella carovana di “italiani” della nazionale polacca c'era anche lui, al Mondiale è stato tra i volti migliori della sua nazionale. Dopo l'eliminazione, per lui c'è il mercato: nel 2019 era pronto a dire sì all'Inter, ma il Covid cambiò tutte le carte in tavola. Negli anni lo hanno cercato Juventus e Roma, ma alla fine Genova ha avuto la meglio. Ama la città e l'Italia più in generale, è affascinato dal mare e in Liguria ha aperto anche un ristorante - il “Mammamia Recco” - insieme con l'amico Linetty. Un altro è già in programma in Polonia. Chissà che anche a Napoli, non trovi il locale giusto affacciato sul mare. Di certo, ritroverebbe l'amico Piotr Zielinski: «È il più forte con cui abbia giocato» dice il terzino. In nazionale, per ora, forse anche con l'azzurro.