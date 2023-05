Bereszynski, Napoli nel futuro? «Dipenderà dalla Sampdoria»

Quale futuro per Bartosz Bereszynski? «Domanda difficile, stiamo aspettando cosa succede in casa Samp. Speriamo tutti che si salvi, magari con un nuovo proprietario.

Per me c’è ancora l’ultima di campionato da giocare e poi la. Speriamo che ci sarà il momento giusto per parlare del mio futuro» conferma il difensore polacco, ada gennaio e col domani tutto da decidere «Per me anche le ultime settimane sono ancora più belle, perché ho trovato più spazio giocando queste ultime due partite. Vincere uno scudetto è una cosa bellissima per tutti i giocatori, è una cosa speciale».

«Grazie a Spalletti per questo scudetto, il Napoli ha davvero meritato per il tanto lavoro che abbiamo fatto in campo. Il suo futuro? È una cosa difficile di cui parlare ora» ha continuato a Sky Sport Bereszynski, che chiuderà contro la sua ex squadra «Sono stato tanti anni a Genova, lì sono nati i miei figli e c’è stata una parte della mia vita importante. Speriamo che finalmente arrivi una buona notizia, è una partita speciale per me. Da una parte c'è la nostra felicità per aver vinto lo scudetto, dall’altra la tristezza dei miei compagni per giocare l’ultima partita in Serie A».