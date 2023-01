Bereszynski al Napoli, è ufficiale: prestito con diritto di riscatto a 2 milioni

Ora è anche ufficiale: Bartosz Bereszynski è un nuovo calciatore del Napoli. Dopo le visite mediche di questa mattina, il terzino ex Sampdoria è stato ufficializzato dal club azzurro attraverso il deposito del suo contratto in Lega. Il polacco arriva a Napoli in prestito con una opzione di riscatto per gli azzurri a fine anno fissata a poco meno di 2 milioni di euro.

Bereszynski è stato ufficializzato anche da Aurelio De Laurentiis, direttamente via social.

Un affare concretizzato anche in uscita per il Napoli che manda a Genova in prestito Alessandro Zanoli. Il terzino classe 2000 si trasferisce in prestito secco alla Samp dove proverà a trovare più spazio nella seconda parte di stagione.