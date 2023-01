Bereszynski al Napoli, è fatta: già oggi le visite mediche?

Napoli e Sampdoria a un passo, si chiude la maxi trattativa che azzurri e blucherchiati hanno intavolato da qualche giorno per Bartosz Bereszynski che è pronto a raggiungere la squadra di Luciano Spalletti tra qualche ora. Come riportato da Sky Sport, il terzino polacco è atteso già oggi per le visite mediche che confermeranno il suo passaggio in azzurro.

Proprio un attimo prima di Sampdoria-Napoli, match della prossima domenica che incrocerà le due formazioni anche in campo. Bereszynski arriva a Napoli in prestito con opzione per il riscatto, insieme con lui anche Nikita Contini, già di proprietà degli azzurri, che farà il terzo portiere. Percorso inverso per Alessandro Zanoli: il classe 2000 potrà trovare spazio da titolare con la divisa della Sampdoria dove arriverà in prestito secco.