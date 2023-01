Bereszynski a Napoli: oggi le visite a Castel Volturno

Il nuovo acquisto Bartosz Bereszynski è già a Napoli: il terzino polacco, come riportato da Sky Sport, questa mattina è arrivato in città per sostenere le visite mediche di rito direttamente a Castel Volturno, centro tecnico degli azzurri dove la squadra di Luciano Spalletti si sta allenerà in mattinata in vista della partenza verso Genova con il match di domani proprio contro la Sampdoria.

Un affare che sarà chiuso proprio a ridosso del match contro i blucerchiati, squadra da cui proviene Bereszynski e a cui andrà in prestito Alessandro Zanoli, oggi assente in rifinitura. Il terzino polacco, pronto a firmare con gli azzurri, si trasferisce dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato per la prossima estate a 1,8 milioni di euro.