Bereszynski ringrazia la Sampdoria: «Ci rivediamo domani»

«Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventate tutte realtà e per questo Genova e la Samp rimarranno sempre nel mio cuore». Bartosz Bereszynski saluta la Sampdoria nel giorno del suo arrivo al Napoli. «Vorrei ringraziare i miei compagni, lo staff, il club e tutti i tifosi per avermi supportato durante questi meravigliosi 6 anni. Avrò solo bei ricordi. A domani, anche se in un ruolo leggermente diverso!»