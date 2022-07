Bernardeschi svincolato dalla Juve: l'Atletico Madrid insidia il Napoli

Nella squadra dei free agent è entrato da poche ore anche Federico Bernardeschi, ex esterno della Juventus che ha appena lasciato i bianconeri che è stato un'idea anche del Napoli. Fu proprio Aurelio De Laurentiis a svelare l'interessamento degli azzurri: «Bernardeschi l'ho trattato io personalmente, ho parlato con il suo agente» svelò il patron azzurro un mese fa.

Ma l'affare non si è concretizzato, la trattativa con il Napoli non è andata avanti e su Bernardeschi si è mosso anche l'Atletico Madrid: come spiegato da Sky Sport, la squadra di Diego Simeone sta pensando a diversi parametri zero, tra cui l'ex juventino, una trattativa che potrebbe prendere vita nelle prossime ore. In Italia anche Milan e Roma avevano pensato a lui.