Napoli, Beto non ascolta i rumors: «Si parla di me ma non ci penso»

«Si parla di me? Sì, ma io non parlo di queste cose». Beto piace al Napoli e sicuramente il Napoli piace a Beto, ma l'attaccante friulano non si spinge oltre questo finale di stagione: «C'è un contratto ancora con l'Udinese, finalmente mi sento bene fisicamente e devo pensare solo a vincere le ultime due partite. La mia testa non è al futuro, davvero. Non ci penso. È stata una stagione strana, piena di alti e bassi, ma secondo me è stata positiva. Non ho fatto gli stessi gol dello scorso anno ma sono cresciuto molto».

Il futuro, però, è difficile vederlo a Udine: «È un giocatore dal grande talento, ed è ancora giovane. Fa parte di quella rosa che noi alleviamo per raggiungere i nostri obiettivi» le parole del presidente dell'Udinese Gianpaolo Pozzo in occasione dell'evento Udinese Sponsor Day 2023: «Se ricevono l'interesse di grandi società è impossibile trattenerli: rientra comunque all'interno del nostro solito lavoro».