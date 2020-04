LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprio dramma quello vissuto nelle ultime ore da Beto , ex calciatore brasiliano passato anche in Italia per una sola stagione con la maglia del Napoli. Il figlio 23enne dell'ex centrocampista brasiliano, infatti, è stato infatti ucciso a colpi di arma da fuoco giovedì notte, nel quartiere di Piedade, nella zona settentrionale di Rio de Janeiro.Il dramma di, il figlio scomparso tragicamente in circostanze ancora non chiare, è stato comunicato dallo stesso ex calciatore azzurro sui social: «Oggi provo un dolore che dovrebbe essere proibito ad ogni genitore. La perdita di un figlio, un dolore immenso che non passerà mai».era arrivato nel 1996 in Italia, annunciato come grande colpo del club di, ma si fermò a Napoli soltanto una stagione, collezionando 22 presenze, 4 reti e tanta panchina prima di tornare in Brasile.