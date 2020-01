LEGGI ANCHE

Davanti alle telecamere che lo inquadravano a centrocampo con indosso la maglietta dell'odiata Juve , uno dei bimbi mascotte che scendono sui campi di serie A mano nella mano con i loro beniamini, non ha resistito alle ragioni del tifo e ha coperto lo scudetto bianconero con una mano facendo segno di no con l'altra e spiegando successivamente il gesto in una intervista - che ora spopola sui social - come un gesto d'amore per il Napoli condito da una invettiva nei confronti degli avversari. Immediata sui social è esplosa l'ira dei tifosi bianconeri che ha spinto il padre del bambino partenopeo - assistito dall'avvocato Sergio Pisani - a chiedere la rimozione di quel video frutto di una intervista a suo dire non autorizzata.l bimbo, entrato in campo al San Paolo con gli altri coetanei assieme alle squadre in occasione della gara Napoli-Juventus, si è coperto con la mano il logo della squadra bianconera. Secondo il padre del bambino a scatenare l'ira dei tifosi della Juve però sarebbe stata l'intervista a fine gara a un'emittente televisiva in cui il bimbo-tifoso del Napoli, ma in bianconero per una sera, spiega al giornalista di averlo fatto «perchè la Juve è una squadra di m....» .