L'iter è chiaro: rinnovare, vendere se serve e quindi provare a rafforzare la rosa. Con Aurelio De Laurentiis che non ha mai nascosto la sua predilezione per acquisti giovani, con un nuovo possibile tassello importante, quello di un dirigente esclusivamente per la Primavera, con(ex ds anche a Palermo) in pole position nel ruolo di direttore responsabile della Under 19 che potrebbe esser guidata da. A questa la fascia che il Napoli sta guardando con grande attenzione: quella che va dai 19 ai 22, cercando di ringiovanire l'organico con investimenti anche importanti.La squadra dello scout azzurro sta lavorando con grande intensità su diversi profili, con una formazione, l'AZ Alkmaar che ha messo in luce molti talenti. Uno di questi è gestito da Mino Raiola: si tratta di, classe 2001, 19 anni compiuti lo scorso 14 gennaio e un talento che fa partire il suo cartellino da una valutazione vicina ai 25 milioni. Il suo agente lo sta proponendo a vari club di fascia altissima in Italia e non solo: una presenza e una rete con la nazionale maggiore, 20 gol e 13 assist in una stagione da titolare che lo ha consacrato come punta centrale di altissimo livello. Un profilo che non può che piacere all'area tecnica.C'è, poi, il capitolo Salisburgo: perché, centrocampista classe 2000 protagonista anche in Champions contro il Napoli, è da tempo sui taccuini non solo degli uomini mercato azzurri. Piace tanto da spingersi a raccogliere, anche di recente, informazioni sul suo cartellino. Ma, nella chiacchierata con gli sherpa della Red Bull è venuto fuori anche un altro nome:, nato nel 2002, tedesco di nascita e nigeriano d'origine, punta centrale che può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Il club austriaco lo ritiene l'erede di Erving Haaland.Diversi i nomi di baby talenti anche per il pacchetto arretrato: si parte da, argentino con passaporto italiano che la Juventus ha parcheggiato al Genoa fino al termine della stagione e che vorrebbe inserire in una trattativa per alleggerire il costo del cartellino di Arek Milik: classe 98, Romero vive Napoli già attraverso il suo agente, Ciro Palermo, che lo ha scovato nel Belgrano e portato in Italia, al Genoa. Due i terzini monitorati: il polaccoed il portoghese. Il primo è un terzino sinistro del Legia Varsavia, classe 2001, dotato di un'ottima tecnica e un piede da trequartista che ha lasciato un'impressione così importante con il Napoli che ha chiesto al Legia se 7 milioni possano esser sufficienti. Tavares è l'ultimo talento sfornato dalla cantera del Benfica: classe 2001, terzino destro che ha già un valore di 15 milioni.