Uno dei nomi più presenti sulle liste di Cristiano Giuntoli per il futuro del Napoli è quello di Jeremie Boga, l'esterno del Sassuolo che tanto bene sta facendo in Serie A quest'anno è piace tanto agli azzurri.«Ma Giuntoli non l’ho incontrato negli ultimi giorni, come non ho incontrato nessun altro. Ho parlato con lui a dicembre, anche in maniera piuttosto frequente, ma poi non ci siamo più incrociati e i nostri colloqui si sono fermati lì», ha ammesso il fratello-agente di Boga a Radio Punto Nuovo. «Qualsiasi calciatore gioca per arrivare ai massimi livelli e far parte di un top club, Jeremie sarebbe entusiasta di Napoli, l'obiettivo è arrivare in una società di prima fascia».