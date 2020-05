LEGGI ANCHE

Sempre più folta la concorrenza per Jeremie Boga , l'esterno francese del Sassuolo seguito da mezza Europa dopo le ultime prestazioni in Serie A. Ildeve preoccuparsi, perché nelle ultime settimane l'esterno scuola Chelsea si sarebbe avvicinato sempre più alla, secondo quanto riportano gli spagnoli di Don Balon, coi bianconeri pronti ad anticipare le altre pretendenti.L’esterno del Sassuolo, secondo i media spagnoli, sarà uno dei prossimi acquisti del club bianconero per rinforzare la rosa allenata da Sarri , con l'ex allenatore delche lo ritiene particolarmente idoneo per il suo gioco. Perservirebbero al momento poco più di, ma il Sassuolo, che è pronto a riscattarlo proprio dal Chelsea a fine anno, spera di poter scatenare l'asta in estate.