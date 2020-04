LEGGI ANCHE

«Spero di fare una grande carriera, voglio arrivare il più in alto possibile ma ora non penso al futuro perché voglio fare bene con il». Così Jeremie Boga parla del suo futuro, l'esterno neroverde è seguito da tanti club in giro per l'Europa dopo le cose fatte vedere in. «Ma sto bene qua e penso a concludere la stagione al meglio per arrivare il più in alto possibile con il Sassuolo».Sulle sue tracce anche ildi Gattuso per il prossimo anno. «Ho spinto per venire a Sassuolo perché tutti mi volevano qui: il mister, i direttori, per me era il progetto perfetto. Sapevo che al mister piace il gioco, piace giocare all'attacco e per me era perfetto» ha continuatoai microfoni ufficiali del club. «è molto importante per la mia crescita. Anche i miei compagni mi danno sempre consigli e li ringrazio perché mi aiutano sempre».