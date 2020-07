LEGGI ANCHE

Una gara sfortunata quella di Jeremie Boga contro il Milan. L'esterno di, subentrato nel secondo tempo dopo essere partito dalla panchina, ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare prima della fine. Un infortunio che potrebbe mettere a rischio anche la sua presenza sabato prossimo a, nel faccia a faccia contro una delle squadre più interessate al suo futuro.Prima della gara, però, l'ad neroverde Carnevali era stato chiaro: «è determinante e importante per noi e la volontà è sempre stata quella di continuare con lui» ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. Dalla Germania, nel frattempo, rimbalza più di una voce importante: sull'esterno del Sassuolo sarebbe piombato anche il, coi tedeschi pronti ad accontentare la richiesta neroverde diper portare il calciatore in Bundesliga.