© RIPRODUZIONE RISERVATA

25 milioni cash, più il cartellino di Amin Younes . Questa l'idea di offerta che il Napoli potrebbe proporre al Sassuolo nelle prossime ore per arrivare a, l'esterno neroverde che da mesi piace a Cristiano Giuntoli e anche a. Il club emiliano - atteso domani a Napoli per la sfida di campionato del San Paolo - sarebbe però orientato ad accettare solo offerte cash, con una richiesta minima che si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro.Ad aprire uno spiraglio per le volontà del, però, sembrerebbero essere le richieste dello stesso calciatore nelle ultime ore. Come riportato da Sky Sport, infatti, Boga avrebbe avuto un incontro con il Sassuolo e con il suo agente, comunicando al club di voler lasciaregià in estate. Una richiesta che può mettere spalle al muro il club neroverde in vista del mercato.