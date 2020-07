LEGGI ANCHE

«Trattenere i big è un po’ la politica della società. Le cessioni devono essere importanti, ma poi vogliamo tenere l’ossatura di tutta la squadra». Cosìha parlato ai microfoni di Dazn provando a fare chiarezza su quello che sarà il mercato del Sassuolo quest'estate.«L’obiettivo è questo e credo ci sia la possibilità perché anche i nostri calciatori vogliono sposare il nostro progetto» ha continuato il dirigente del. Uno dei capitoli importanti è quello di Boga : «È un giocatore ambito da tanti club e non solo dal, noi vorremmo tenerlo anche il prossimo anno. Non è l’unico a essere richiesto, per questo faremo un ragionamento generale a fine stagione».