L'idea Jeremie Boga , per il Rennes, non è mai tramontata: la notizia è riportata in Francia da LeSport10 che conferma gli interessamenti all'esterno del. E il club francese avrebbe contattato ancora una volta gli emiliani negli ultimi giorni per capire la fattibilità di un affare che sembra sempre più improbabile.A frenare le voglie del, infatti, due distinti fattori: il primo che riguarda il prezzo di mercato fatto dal Sassuolo, con idal club neroverde (i francesi non vorrebbero superare i 30 milioni), l'altro riguarda l'alto numero di squadre interessate, tra cui ilche secondo i media francesi sarebbe in pole position per il calciatore.