È il Rennes la squadra più vicina a Jeremie Boga . Ne è certo RMC Sport, canale francese che nelle ultime ore riporta il sempre più forte interesse del club francese per l’esterno del Sassuolo che in Italia piace tanto al. Il Rennes, dopo la qualificazionedell’ultimo anno, deve rinforzarsi e quello di Boga è il primo nome sulla lista dei nuovi calciatori da portare in Francia.Per Boga, tra l’altro, sarebbe un ritorno a, visto che con la maglia del club bretone ha già giocato in prestito nella stagione 2015-16 e avrebbe ora l’occasione di giocare la, uno dei suoi desideri. Il problema resta il costo: il Sassuolo spara alto, ben oltre i 30 milioni che i francesi vorrebbero investire. Una richiesta che ha fermato anche le voglie deldi Giuntoli, da tempo una delle squadre più interessate al calciatore.