«Valore di? Le cifre le conoscete bene. Forse anche di più. Questo è il valore dei nostri calciatori». Giovanni Carnevali svela le carte sul tavolo e anche le valutazioni del suo Sassuolo che è ancora protagonista di questo mercato. Tra Boga e Locatelli i neroverdi dovranno decidere chi e come vendere nei prossimi giorni per regalare ala migliore squadra possibile.«Oltre a Boga e Locatelli ci sono altri calciatori che bisogna capire dove vanno», ha detto il dirigente neroverde a SI Tv. «La nostra volontà è trattenerli, viste le richieste potremmo cedere diversi ragazzi ma non possiamo darli via tutti. Vogliamo continuare a crescere.ha richieste in Italia e all’estero, vediamo se ci saranno evoluzioni. Decideremo in questi giorni, non vogliamo andare troppo in là».