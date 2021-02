Una stagione difficile e un contratto in scadenza. Non proprio l'anno che si aspettava Jeremie Boga, l'esterno del Sassuolo assoluto protagonista nel 2019/20 ed annunciato tra i migliori del nostro campionato ai nastri di partenza della nuova stagione. Fin qui il suo rendimento è stato altalenante (3 gol e 2 assist in 16 presenze in Serie A) a causa di qualche problema fisico di troppo, ma resta comunque una pedina importante nel prossimo mercato estivo.

Il contratto del franco-ivoriano andrà infatti in scadenza nel 2022 e non è stata avviata fin qui una vera e propria trattativa per il rinnovo con il Sassuolo. Il club emiliano lo ha trattenuto l'estate scorsa nonostante le importanti offerte arrivate ma ora può lasciarlo andare per evitare di perderlo a costo zero. In fila tra le pretendenti sempre Napoli e Inter - tra le più accreditate l'ultima estate - poi anche la Juventus e qualche club tedesco e inglese pronto a inserirsi.

