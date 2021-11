Boga al Napoli, la strada è in salita: pronti Milan, Atalanta e Shakhtar

Torna di nuovo prepotente in chiave mercato il nome di Jeremie Boga, l'esterno del Sassuolo che da anni è seguito dalle big di Serie A. Dopo la stagione in chiaroscuro dell'anno scorso, ora l'esterno sembra essersi rilanciato alla grande e il contratto in scadenza a fine anno è un campanello troppo forte per le pretendenti al suo cartellino.

C'è il Napoli, di certo, che vedrebbe in Boga alternativa perfetta in caso di addio di Lorenzo Insigne da quel lato, ma c'è soprattutto tanta concorrenza: in prima fila lo Shakhtar Donetsk - del suo ex allenatore De Zerbi - così come l'Atalanta, ma in corsa, secondo quanto riportato da Footmercato, ci sono anche Milan e Roma pronte ad affondare il colpo.