L'interesse c'è stato, ma per Jeremie Boga l'approdo al Barcellona sembra ormai improbabile. Come riportato da Mundo Deportivo in queste ore, lo staff blaugrana dopo una attenta analisi delle ultime settimane ha messo da parte la probabilità di investire sull'esterno delin vista della prossima estate, quandosarà sicuramente un pezzo importante sul mercato.A questo punto, il dietrofont spagnolo potrebbe aprire le porte al Napoli con Cristiano Giuntoli che ha cerchiato in rosso il nome di. Gli azzurri sembrano essere i più interessati all'ex, ma proprio i Blues potrebbero essere la squadra a deciderne le sorti, potendo riscattare il calciatore dal Sassuolo per una cifra intorno ai 15 milioni.