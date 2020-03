LEGGI ANCHE

Ilapre alla cessione di Jeremie Boga : l'esterno in forza al Sassuolo, in prestito proprio dai Blues, si è consacrato in questa stagione dopo un crescendo di diversi mesi, diventando tra i più interessanti interpreti del ruolo nel calcio europeo. Il club inglese ha un diritto di recompra per lui a fine anno spendendoma, secondo quanto riportato da Daily Express, ora i dirigenti avrebbero counicato alla disponibilità di ceerlo definitivamente in Italia.Il Sassuolo dovrebbe versare nelle casse delcircaper riscattare definitivamente, una cifra non impossibile e un investimento quasi sicuro, visto che sulle tracce dell'esterno ci sono già i top club europei: Napoli e Inter alla finestra da mesi, Juventus subito dopo, ma anche in Premierlo segue molto da vicino per il suo Tottenham.