«Presidente, possiamo creare una squadra ancora più aggressiva, più giovane, più feroce»: Giuntoli e Gattuso hanno la stessa idea di calcio, hanno la stessa visione del Napoli che sarà, un'idea che hanno trasmesso, in un discorso che avrebbe potuto avere l'incipit descritto, nei summit che hanno avuto e stanno avendo con De Laurentiis. Tecnico e ds vogliono ripartire da principi di gioco che valorizzino i giocatori che ci sono e quelli che saranno acquistati, perché serve arrivare al gol con una frequenza completamente diversa rispetto alla sterilità offensiva di una stagione, quella appena andata in archivio, che ha portato in dote appena 79 gol. L'arrivo di Osimhen, quello di Petagna, la ricerca di esterni di attacco con le caratteristiche di Boga ed Under, tutto per portare degli elementi che invertano il trend della sterilità offensiva. Si cerca la gamba frizzante che porti alla ricerca più frequente dell'uno contro uno, una maggiore velocità di esecuzione con la conseguente creazione di spazi e superiorità.



Si parte, ovviamente, dal 4-3-3: il sistema di gioco che ha esaltato molti calciatori già in organico: da Mertens ad Insigne, passando per lo stesso Lozano. Lo stesso 4-3-3 che può esser funzionale per Osimhen e per gli eventuali altri arrivi in attacco: ma, al vaglio c'è anche un'altra ipotesi, già vista per spezzoni in stagione, che sarà studiata già a Castel di Sangro con maggiore attenzione. Si tratta del 4-2-3-1, di un modulo che potrebbe condurre, anche, a pensare di allargare il parco attaccanti, studiando quelle varianti che consentano di non perdere l'equilibrio, anche con due soli centrocampisti. Un progetto che è ancora tutto da sviluppare, ma è una parte di quella voglia di Gattuso e Giuntoli di far tornare il Napoli ad essere una goal-machine.



Serve agire sul campo, ma anche sul mercato. Il Napoli, oggi, ha un parco attaccanti estremamente nutrito: e sicuri di restare sono Insigne, Mertens, Politano ed Osimhen. Petagna e Lozano sono circondati da voci su un possibile trasferimento, con Callejon che ha già salutato, a fine corsa ci sono anche Ounas, Llorente e Younes. Per Milik c'è il corteggiamento della Roma (con ipotesi di scambio), l'ipotesi Juventus che resta sullo sfondo ed il sogno della Fiorentina per iniziare un grande progetto. Qualora la strada delle cessioni dovesse farsi affollata, si sta accarezzando anche la possibilità di portare in azzurro sia Under sia Boga. Dal punto di vista della sostenibilità economica, gli ingaggi sono alla portata, l'idea di una Napoli offensivo e vorace può avere anche i loro volti (estremamente graditi sia a Gattuso sia a Giuntoli): un'operazione praticabile solo a fronte di almeno cinque cessioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA