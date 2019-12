LEGGI ANCHE

Si affronteranno domenica in campo per una grande serata di calcio. Il Sassuolo aspetta il, lo fa anche Jeremie Boga , il talentuoso esterno dei neroverdi che sta vivendo la stagione della consacrazione. «È soddisfatto di quanto fatto fin qui e domenica sarà una grande sfida», ha detto il fratello e agente Daniel a Radio Marte. «Giocare contro una big come ilè importante, ti permette di confrontarti con i migliori».Elemento in rampa di lancio,ha già acceso i riflettori su di lui. «Non o se in futuro vestirà la maglia azzurra, bisognerebbe avere un’offerta, ma ho parlato cone mi ha detto che Jeremie gli piace», ha continuato l'agente. «Il Napoli sarebbe una grande opportunità per lui, vedremo cosa può accadere a fine stagione».