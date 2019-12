LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco-ivoriano classe 1997, prodotto delle giovanili dele con esperienza già in Francia ed Inghilterra. Insomma, Jeremie Boga non è proprio uno qualsiasi e anche la Serie A se ne sta accorgendo ora che le prestazioni importanti con il Sassuolo cominciano a diventare un'abitudine. Così come la sua propensione al gol davanti alla porta che sembra aver interessato tante squadre italiane, tra cui il Napoli.«È orgoglioso di aver segnato contro lae specialmente conro Buffon che è uno dei migliori portieri del mondo», ha raccontato il fratello e agente Daniel a Radio Punto Nuovo. «Andare via Gennaio? Nel calcio tutto può succedere, tutto è possibile, ma ha cominciato la stagione con ile la terminerà con loro. È concentrato con la squadra e darà il meglio. Non è una sorpresa quello che sta facendo, si è formato al Chelsea e già ha ampiamente dismotrato le sue capacità. Il Napoli è una grande squadra ed una grande piazza, compete in Champions e non escludo che in futuro possa scegliere l'azzurro».