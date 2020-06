LEGGI ANCHE

«Sto valutando l'ipotesi di restare al Sassuolo, ne ho parlato con mister. Sapere che il prossimo anno sarò ancora lì mi aiuta molto mentalmente visto che conosco bene l'allenatore e i compagni di squadra.Ora sono di loro proprietà, vedremo cosa succederà». Queste le parole di, l'esterno delche piace a mezza Serie A e che si è confessato a RMC.«Ho letto i nomi di tanti grandi club italiani su di me ed è vero. Essere accostato aè un piacere» ha continuato l'esterno neroverde che piace a Giuntoli. «Ma per ora sono del Sassuolo e penso a finire questa stagione, raggiungendo i miei obiettivi, poi vedremo. Giocare inè un sogno che ho fin da quando ero un bambino. Per il futuro questo è un obiettivo che ho in mente. Deluso dal? Non ci penso troppo, mi concentro solo sul Sassuolo».