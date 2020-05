LEGGI ANCHE

Una vera e propria svolta - anche se attesa - nel presente di, il calciatore delche piace a tanti club in giro per l'Europa. Il club neroverde ha voluto anticipare tutti trovando l’accordo con il- club da cui era arrivato Boga - per togliere la recompra che il club londinese aveva sul calciatore. Nello scorso campionato il Sassuolo lo aveva acquistato dal Chelsea per circa 5,5 milioni di euro, lasciando ai Blues un diritto diSecondo quanto riportato da Sky, è arrivato l’accordo economico per eliminare la clausola, con una spesa maggiore rispetto a quanto pattuito in precedenza. Alresta una priorità di acquisto in caso di cessione futura, ma ora il futuro diè tutto nelle mani del Sassuolo, che deve contare le offerte. Sarebbe, infatti, già pronta quella del Napoli : gli azzurri restano in prima fila e hanno pronta una prima offerta di 20-25 milioni per provare a convincere gli emiliani.