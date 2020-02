LEGGI ANCHE

Sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato, e anche il Napoli ci pensa da diversi mesi.è Pronto a spiccare il volo lontano da Sassuolo dopo la stagione della consacrazione in neroverde.Il club emiliano sta trattando con ilper annullare il diritto di recompra in favore del club inglese e poter disporre del suo cartellino per intero. Già diverse le squadre che hanno bussato alla porta del Sassuolo: tra queste, secondo le ultime di Sky Sport, ci sarebbe anche il Napoli che ripartirebbe molto volentieri da Boga il prossimo anno.