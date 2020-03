LEGGI ANCHE

La corsa a Jeremie Boga potrebbe complicarsi per ilvisto che ora alle pretendenti s'è aggiunto anche il. Come riportato dal quotidiano catalano Sport, i blaugrana stanno studiando il calciatore in questi giorni di stop forzato per l'emergenza coronavirus e sanno di poter sfruttare un canale di preferenza con iltra qualche mese.Il club neroverde, infatti, che vuole riscattarea tutti gli effetti dal Chelsea tra qualche settimana, può cederlo alin cambio di cifre importanti e soprattutto alcuni canterani che molto interesserebbero alla dirigenza e che potrebbero rinforzare ilcon forze fresche il prossimo anno. Resta vigile la posizione del Napoli che aspetta di capire quando e come far partire una vera trattativa congià sul tavolo.