Bologna, Mihajlovic carica i suoi: «A Napoli basta alti e bassi»

Una sfida importante ma anche per il Bologna quella di domani sera allo Stadio Maradona. A presentarla ci ha pensato Sinisa Mihajlovic: «Dobbiamo migliorare nell'atteggiamento mentale. Non è possibile che tre giorni prima batti una squadra nettamente più forte come la Lazio e poi perdi contro una buona formazione ma che in classifica è sotto di te» ha subito spiegato l'allenatore rossoblu. «Se una squadra ha questi alti e bassi è una questione caratteriale e il bello del mio mestiere è anche stimolare i calciatori».

«Quando perdi, bisogna capire come perdi e noi a Cagliari non abbiamo dato il massimo. Forse il clima qui dovrebbe essere più elettrico come a Napoli o forse dovrei esserlo io» ha continuato in conferenza. «Domani sera voglio una gara come contro la Lazio e spero che tutti lo capiscano. Per la mentalità vincente servono anche giocatori vincenti. Bologna è una piazza perfetta in cui giocare solo se capisci quello che devi fare e i miei ragazzi a volte non lo capiscono».

