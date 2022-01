Bologna-Napoli 0-2: doppio Lozano ed è sprint nella corsa Champions

Basta poco. Bastano i 90 minuti di Bologna per capire che i cinque schiaffoni rimediati al Maradona contro la Fiorentina fanno già perte del cassetto dei brutti ricordi. Il Napoli formato trasferta è quello che meglio di tutti riesce bene a Luciano Spalletti, con l'aggiunta di un Lozano scatenato (doppietta per lui) e la piacevole notizia del ritorno in campo di Osimhen.

APPROFONDIMENTI SSCNAPOLI Bologna-Napoli, vota il migliore LA DIRETTA SOCIAL Bologna-Napoli, live tweet di Anna Trieste SPORT Bologna-Napoli, le immagini più belle LE STATISTICHE Osimhen si riprende il Napoli: com’è andato... LE REAZIONI SOCIAL Atalanta-Inter, il tweet del Napoli scatena il web «Ma...

Bologna (3-5-2)

28 Skorupski; 5 Soumaoro, 2 Binks, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 14 Viola, 21 Soriano, 3 Hickey; 9 Arnautovic, 10 Sansone.

A disposizione: 22 Bardi, 12 Molla, 4 Bonifazi, 8 Dominguez, 11 Skov Olsen, 20 Van Hooijdonk, 30 Schouten, 35 Dijks, 44 Pagliuca, 74 Cangiano, 91 Falcinelli. All. Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui; 68 Lobotka, 8 Fabian Ruiz; 11 Lozano, 20 Zielinski, 7 Elmas; 14 Mertens.

A disposizione: 12 Marfella, 46 Idasiak, 2 Malcuit, 3 Tuanzebe, 4 Demme, 21 Politano, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 59 Zanoli, 82 Vergara. All. Spalletti.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.