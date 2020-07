Altro pareggio per il Napoli di Gattuso che dopo il 2-2 con il Milan, impatta 1-1 a Bologna contro la squadra di Mihajlovic. Con questo punto i partenopei salgono a 53 punti mentre i felsinei si portano a 43. Prima parte di gara controllata abbastanza agevolmente dal Napoli ma una maggiore freschezza fisica dei rossoblu nella seconda parte del secondo tempo ha messo in seria difficoltà il Napoli. Partenopei in vantaggio al 7' grazie a Manolas che di testa batte Skorupski. Mentre il Bologna va a segno due volte, reti annullate dal Var per fuorigioco millimetrico, prima di trovare la rete del pari all'80' con Barrow. Nel finale anche un palo del Bologna con Danilo.

LA PARTITA IN DIRETTA

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye (39' st Denswil), Danilo, Tomiyasu, Krejcì (20' st Dijks), Medel (33' st Baldursson), Dominguez (33' st Poli), Skov Olsen (20'st Orsolini), Soriano, Barrow, Palacio. (1 Da Costa, 4 Denswil, 6 Bonini, 25 Corbo, 32 Svanberg, 9 Santander, 10 Sansone, 26 Juwara). All.: Mihajlovic.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Elmas (24' st Ruiz), Demme, Zielinski (38' st Allan),

Politano (16' st Callejon), Milik (24' st Mertens), Lozano (16' st Insigne). (25 Ospina, 27 Karnezis, 6 Mario Rui, 13 Luperto, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam, 65 Lobotka). All.: Gattuso.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Reti: nel pt 7' Manolas; nel st 36' Barrow.

Angoli: 8-4 per il Napoli.

Recupero: 0' e 5'.

Ammoniti: Tomiyasu per gioco scorretto.

Ultimo aggiornamento: 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA