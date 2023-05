Bologna-Napoli, cuore azzurro per gli alluvionati: «Emilia non mollare»

Era stato mostrato già una settimana fa a Napoli, durante il match vinto contro l'Inter: «Forza Emilia Romagna».

Ma la gara contro il Bologna al Dall'Ara è stata occasione ideale per i napoletani per mostrare il grande cuore azzurro: «Avanti Emilia Romagna. Non mollare!» si legge da uno striscione sollevato dai tifosi azzurri presenti questo pomeriggio allo stadio bolognese. La regione emiliana è una di quelle a più alto tasso di napoletani residenti in tutto il nord Italia.