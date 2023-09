Bologna-Napoli, De Laurentiis esulta comunque: «Ripartiamo da qui»

Un tweet che ha sorpreso molti alla fine di Bologna-Napoli: «Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!» le parole sui social di Aurelio De Laurentiis, patron azzurro assente al Dall'Ara questo pomeriggio per il quinto turno di campionato degli azzurri. Tanti i tifosi che però non hanno capito il tono usato dal presidente del Napoli per il suo messaggio, visto che il club azzurro è già a -7 dalla capolista Inter e non vince dalla seconda giornata di campionato.