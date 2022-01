Lobotka, il mio gol è far felice Spalletti: «Crediamo ancora allo scudetto»

«Sono felice per quello che abbiamo fatto, non era facile creare così tanto e giocare bene contro una squadra come il Bologna», Stanislav Lobotka è ancora cervello e occhi del Napoli, anche ieri sera al Dall'Ara lo slovacco è stato protagonista di un'ottima prestazione: «Tutti abbiamo giocato 80 minuti molto bene, poi abbiamo resistito nel finale. È bello sapere che Spalletti pensi certe cose di me e mi consideri un grande centrocampista».

Con Spalletti un feeling nato nei primi mesi dell'anno. «Io provo solo a seguire quello che lui ci chiede e ad aiutare la squadra: gli altri segnano, il mio gol invece è far felice l'allenatore» ha spiegato a Dazn Lobotka. «Certamente crediamo ancora allo scudetto fino alla fine, abbiamo visto che tutto può succedere in campo in ogni partita, come con lo Spezia a Milano o a Napoli. Concentriamoci partita per partita e proviamo a crescere ancora».