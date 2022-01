Bologna-Napoli, tocca a Meret: la porta azzurra è piena di dubbi

Tocca a Alex Meret: indisponibile Ospina, sarà lui il titolare lunedì a Bologna. Un'occasione importante per l'ex portiere dell'Udinese che torna in campionato dal primo minuto dopo quattro mesi e mezzo, l'ultima volta fu contro il Genoa il 29 agosto.

Poi fu costretto a fermarsi e a lasciare il ritiro dell'Italia in vista della sfida di qualificazioni mondiali contro la Bulgaria per l'infortunio che aveva subito in uno scontro di gioco...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati