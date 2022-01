Bologna-Napoli, omaggio a Michele: «Sarai ovunque noi siamo»

È scomparso lo scorso 8 gennaio Michele Ammendola, il pizzaiolo napoletano anti-mafia impegnato da anni in progetti solidali a Bologna. Era conosciuto in città per aver creato nel 2017 “La Fattoria di Masaniello”, una pizzeria che dava lavoro a ragazzi con sindrome di Down e disturbi cognitivi, a stranieri e a persone fragili. Ma anche per essere un membro del Napoli Club Bologna, uno dei più importanti e attivi in giro per l’Italia.

LEGGI ANCHE Koulibaly è pronto all'esordio: «Sta bene e può giocare domani»

Prima del match contro il Bologna di questo pomeriggio, il Club ha voluto omaggiarlo con uno striscione dedicato a lui: «Sarai ovunque noi siamo. Ciao Michele» lo striscione mostrato da Paolo Bruni, il noto Pau della Band Negrita. Il cantante "simpatizza" per i colori azzurri ed era presente questa sera per il match allo stadio Dall’Ara del Napoli.