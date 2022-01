Osimhen in campo due mesi dopo: «Che bello essere tornato»

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma a Bologna il Napoli può riabbracciare anche il ritorno in campo di Victor Osimhen, di nuovo a disposizione dopo 57 giorni dall'infortunio al volto subìto a Milano a novembre. «È così bello essere tornato! Solida prestazione della squadra. Pensiamo alla prossima ora, Dio è grande, guardiamo avanti» il tweet dell'attaccante azzurro.

Feels So Good To Be Back!Solid Performance From The Boys.Onto The Next One,GOD Is The Greatest💯We Move. pic.twitter.com/D7T4wVLvGS