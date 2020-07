LEGGI ANCHE

Un primo tempo discreto ma che frutta solo gol in avvio di Manolas e poche altre emozioni con Skorupski mai chiamato in causa. Calo netto nella ripresa che si evidenzia soprattutto dopo i cambi e con l’inserimento di quattro titolari come(negli ultimi minuti anche Allan). Scarico il Napoli soprattutto alla distanza, un calo più che altro mentale: gli azzurri a un certo punto escono dalla scena che se la prende invece in maniera prepotente il Bologna che pareggia con un gol di Barrow dopo le due reti annullate in precedenza per fuorigioco. La peggior partita degli azzurri dopo la ripresa del campionato.Perfetta la presa in uscita alta su Barrow che lo carica in maniera fallosa, appoggia con i piedi a Demme anche se marcato per far riprendere l’azione dal basso, anticipa di un soffio Barrow allontanando il pallone con una mano in calcio d’angolo. Incolpevole sul gol di Barrow, imprendibile il diagonaleSpinge sulla destra, diverse accelerazioni nel primo tempo con cross finale verso il centro In fase difensiva controlla Palacio quando l’argentino si sposta sulla fascia. Rischia di tenere in gioco Palacio sul secondo gol annullato al Bolohhnss per fuorigioco, cala un po’ alla distanza sbagliand qualcosa nel finale di partitaLa sblocca di testa, il dodicesimo: perfetto lo stacco di testa in tuffo del difensore greco, uno specialista in tal senso, sul calcio d’angolo di Politano. Un paio di chiusure decisive ma finisce con i crampi, bruciato nell’uno contro uno da Barrow sul gol dell’1-1 del BolognaFisicità nel gioco aereo, preciso nell’impostazione palla a terra per i compagni, chiusura decisa ma regolare su Barrow nella ripresa, fa sentire la sua forza fisica nei duelli in area di rigore, soffre però la rapidità palla al piede di Palacio e balla soprattutto nella fase finale della partitaIl jolly di difesa stavolta gioca a sinistra per far rifiatare Mario Rui, dal suo lato si affaccia Kov Olsen. Presidia la posizione e mantiene fissa la posizione per non scoprire la fascia, tatticamente come sempre prezioso, anche se difetta in precisione in qualche intervento in appoggioPrezioso un suo recupero su un precedente errore di Zielinski quando copre in diagonale tutto il campo andando a chiudere sul centro sinistra. Prova però al di sotto della sufficienza perché stavolta incide poco nella manovra offensiva e lascia qualche spazio di troppo in fase difensivaIl tedesco si muove molto per ricevere palla e verticalizza molto più del solito: da una sua palla in profondità parte un’azione pericolosissima di Politano con il cross per il tiro rimpallato a Lozano. Intenso e propositivo in regia, incide in costruzione oltre che nella fase difensivaNon gli riescono le giocate classiche del repertorio, fermato nei tentativi di ripartenza, perde una palla pericolosa ai limiti dell’area di rigore. Sbaglia molti appoggi, prova al di sotto dello standard abituale, soffre in copertura e non fa la differenza quando ha la palla al piedeL’ex interista comincia molto meglio rispetto al solito, ripetuti spunti sulla fascia destra: si accentra e prova la giocata con il sinistro, assist o tiro in porta. Il più incisivo dell’attacco del Napoli, l’unico a creare disagi alla difesa del Bologna anche se gli manca il guizzo decisivoGira lontano dalla porta, anticipato da Danilo e Takehiro nel gioco areo, fa più fatica anche nei controlli per far salire la squadra. Primo tempo sotto tono del centravanti polacco che a inizio secondo tempo s’illumina con una bella giocata a centrocampo per la ripartenza di Lozano.Arriva in leggero ritardo per chiudere sul cross di Politano. Elegante il controllo con il destro e il tiro di sinisto a centro area, conclusione però troppo centrale e bloccata da Skorupski. La prima chance da titolare in campionato per il messicano, grande numero nella ripresa, via via tra gli avversari e calcia di poco altoIl capitano entra dopo un’ora esatta di gioco al posto di Lozano ed è la prima volta che parte dalla panchina dopo il lock down. Prova a cucire il gioco con tocchi di prima e triangolo stretti ma non cabia mai marcia. Sceglie l’assist al centro invece di tirare dalla sua mattonella preferita, soluzione infelice.Subentra a Politano e si guadagna una punizione importante a centrocampo nel momento di maggior pressione del Bologna. Ma è un’illusione perché poi ha difficoltà ad entrare in partita e rispetto al solito anche a a dare il suo abituale contributo in fase di copertura sulla fascia destraProva il tracciante di sinistro per Callejon a conclusione di una splendida trama in linea del Napoli ma Skorupski capisce le sue intenzioni e blocca a centro area. Spreca una palla negli istanti finali sull’intuzione in verticale di Demme, unico guizzo in una serata infelice dell’attaccante belgaAppena entrato prende un colpo alla testa e resta a terra. Poi si sa sfuggire un controllo di palla agevole facendo scattare una pericolosa ripartenza del Bologna. Non entra mai in partita e soffre l’irruenza dei centrocampisti del Bologna andando in difficoltà anche sul piano del ritmoSi porta avanti un pallone con caparbietà conquistando un calcio di punizione importante, il centrocampista brasiliano ci mette energia nei minuti finali ma ormai il Napoli non c’è più e negli istanti finale il Bologna dopo il pari sfiora la vittoria con la traversa di Danilo con tiro pericolosissimo dalla distanzaCambia otto pedine rispetto alla formazione schierata contro il Milan, un turnover record quello di Gattuso che lancia per la prima volta in campionato dal primo minuto Lozano che era stato titolare solo in coppa Italia contro il Perugia. Manovra buona fino agli ultimi venti metri, lì manca ancora qualcosa e il Napoli non impensierisce quasi mai Skorupski. Calo vistoso nella ripresa.Sul gol annullato a Barrow perfetta la chiamata dell’assistente di linea Tegoni a segnalare un fuorigioco millimetrico. Governa la serenità il match e nei primi 45 minuti non estrae neanche un cartellino giallo. La prima ammonizione in avvio di ripresa a Takehiro per la manata in faccia a Lozano che stava partendo in contropiede lanciato da Milik nello spazio.