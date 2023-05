Bologna-Napoli, probabili formazioni: non convocati Mario Rui e Politano

Qualche defezione di troppo per Luciano Spalletti sulla strada per Bologna. Oltre allo squalificato Elmas, restano out anche Lozano, Mario Rui e Politano: l'esterno azzurro non ha recuperato dopo il trauma contusivo di ieri, gli altri restano invece in infermeria. Ok Ndombele, arruolato all'ultimo minuto.

📌 La Primavera cade in casa con l’Inter e retrocede in Primavera 2.

Forza ragazzi, torneremo presto 💪https://t.co/yUBvjlJs6z — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 27, 2023

Spalletti dovrebbe riproporre domani Gollini tra i pali, con Juan Jesus candidato a prendere il posto di Kim Min-Jae al Dall'Ara. A centrocampo scalpita Gianluca Gaetano, che approfitterà dell'assenza di Elmas e dell'onda lunga del gol all'Inter per prendere spazio. In avanti dovrebbe esserci Osimhen dopo lo screzio della scorsa domenica: manca davvero un passo alla classica dei marcatori. Ma il dubbio resta sull'out destro con Spalletti che potrebbe anche mischiare le carte e inserire Giacomo Raspadori.