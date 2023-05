Bologna-Napoli live: probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima trasferta dell'anno per il Napoli campione d'Italia. Dopo la bella vittoria con l'Inter allo stadio Maradona, gli azzurri volano in Emilia scortati da almeno diecimila tifosi per la sfida al Bologna. Sulla panchina dei rossoblù siede Thiago Motta, uno dei papabili per la sostituzione di Spalletti.