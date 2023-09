Bologna-Napoli senza azzurri: chiuso il settore ospiti

Primo sorriso amaro stagionale per i tifosi del Napoli che non potranno seguire la squadra di Rudi Garcia in trasferta a Bologna nel prossimo turno di campionato dopo il Genoa. Il settore ospiti dello stadio Dall'Ara resterà chiuso per il match del 24 settembre, questa la decisione arrivatà nelle ultime ore dal ministro dell’Interno Piantedosi, in tempo per la determinazione del Casms, il Centro di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

La determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive sarà ancora decisiva in questo caso nei prossimi giorni, ma c'è un precedente da evitare: quasi in contemporanea con Bologna-Napoli (ore 18.00), infatti, si giocherà il 24 settembre anche Torino-Roma (ore 20.45), una doppia trasferta che potrebbe portare incontri in autostrada tra sostenitori azzurri e giallorossi, già protagonisti di scontri in viaggio a gennaio del 2023. Una eventualità che le forze dell'ordine sono pronte a evitare.