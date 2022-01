Bologna-Napoli, Spalletti ruggisce: «Tutto per arrivare in Champions»

Lo stregone ha la pozione magica a portata di mano per uscire dal tunnel: si chiama Victor Osimhen. Come per la lunga notte di Gattuso, la luce di Spalletti ha il nome e il cognome della stellina un po' Calimero e un po' signor Passaguai che da questa sera al Dall'Ara torna a disposizione del buon Lucianone. Brutta la vita a fare la conta dei disponibili: per il Napoli corsi e ricorsi storici. Mano male che De Laurentiis, stavolta, perché...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati