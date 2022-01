Bologna-Napoli, Spalletti: «Abbiamo tutto per la Champions»

È il giorno di Luciano Spalletti: alla vigilia di Bologna-Napoli, il tecnico degli azzurri torna a parlare in conferenza stampa a Castel Volturno.

Gli obiettivi

«Dobbiamo avere giocatori di qualità per vincere le partite. Credo che il futuro sia migliore rispetto a quello che abbiamo vissuto fin qui. Zona Champions? Abbiamo le armi per arrivarci, non dobbiamo pensare alle avversarie».

Il ritorno di Zielinski

«Zielinski? Se le visite sono ok potrà aggregarsi alla squadra. A casa si è allenato in questi giorni. Siamo un gruppo che deve lavorare insieme. Siamo una squadra se rendiamo felice qualcuno. E possiamo far felice una città».

Lo score casalingo

«Lo stadio Maradona è la nostra casa. Sentiamo l’affetto della città. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi non dobbiamo avere alibi»