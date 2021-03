Bologna, Sabatini annuncia battaglia: «A Napoli arriveremo arrabbiati»

Prossimo avversario in campionato del Napoli sarà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, sconfitto nell'ultimo turno dal Cagliari. «Il Bologna è arrabbiato dopo il match di ieri e la rabbia è un sentimento che nel calcio fa reagire» ha assicurato Walter Sabatini, direttore tecnico dei rossoblu che arriveranno allo stadio Maradona domenica per provare a sorprendere gli azzurri di Gattuso.

«Rino l'ho preso io a 17 anni dopo un provino a Perugia» ha raccontato Sabatini a Radio Kiss Kiss. «Andrebbe tutelato ma si tutela da solo per la tempra che ha. Il Napoli ha subito tanti infortuni, il calcio senza un po' di culo non si gioca. La fortuna è un'attitudine e bisogna saperla pensare e trascinarla in campo e fuori. Gattuso a Sanremo? Non ci sarebbe andato, troppo concentrato. Il Napoli dà e darà la percezione di essere squadra da scudetto, fa ancora in tempo a costruire una storia diversa in questa stagione».

