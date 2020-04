LEGGI ANCHE

Dopo sei stagioni in rossonero, l'avventura aldi Giacomo Bonaventura potrebbe concludersi a fine stagione. L'ex calciatore dell', infatti, non rinnoverà il suo contratto con il club quando il campionato sarà concluso, diventando uno dei più interessanti parametri zero sul mercato estivo.Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, Bonaventura resta anche nella lista del, oltre che un obiettivo del. In azzurro, però, ritroverebbe Gennaro Gattuso , allenatore incontrato proprio al Milan e con cui c'è un ottimo rapporto, sia dentro che fuori dal campo.