Neanche in panchina. Contro la Bosnia Roberto Mancini ha spedito in tribuna, il portierone del Napoli che aspetta ancora l'esordio con la maglia dell'Italia. Con Donnarumma titolare inamovibile, il ct azzurro ha scelto di portare con sé in panchina Sirigu e Gollini. Solo tribuna, dunque, per Meret, che a questo punto rischia anche l'Europeo nonostante le straordinarie performance di questa prima parte di stagione.